СМИ: Панама ведет расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

Власти Панамы проводят расследование в отношении компании, принадлежащей Сергею Ролдугину. Расследование начато в 2016 году. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на новые документы из "Панамского досье". Ролдугин является другом российского президента Владимира Путина.

Уточняется, что речь идет о компании International Media Overseas. По данным "Новой газеты", прокуратура Панамы направила запрос в офис панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Запрос связан с расследованием экономического преступления.

"Новая газета" утверждает, что сразу после обнародования "Панамского досье" Mossack Fonseca направил Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности другой компании Ролдугина – Sonnette Overseas. Основанием для отчета послужила информация в прессе о дружбе Ролдугина с Путиным, отмечается в публикации.

Сергей Ролдугин – известный виолончелист и предприниматель. Международное расследование выявило, что до 2015 года он владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

"Панамское досье" опубликовано в 2015 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам. В документах, в частности, упомянуты имена людей, которых считают приближенными к российскому президенту Владимиру Путину.