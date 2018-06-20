В США не будут разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о прекращении разделения детей нелегальных мигрантов на границе. Согласно документу, нелегально перешедших границу с США родителей и их детей после задержания будут размещать вместе.

Ранее власти США объявили, что нелегальным мигрантам будет применяться политика так называемой нулевой толерантности. В результате детей мигрантов стали забирать у родителей на границе. Их помещали в центры временного содержания или в приемные семьи. Власти объяснили свои действия тем, что детей нельзя отправлять в места лишения свободы, где находятся их родители в ожидании решения суда. По данным американских СМИ с начала мая до начала июня на границе с Мексикой были разлучены с семьями более двух тысяч детей.

После подписания указа Трамп отметил, что политика нулевой толерантности по отношению к нелегальным мигрантам будет продолжена. По данным CNN, влияние на решение президента могла оказать его супруга Мелания Трамп. Дочь президента Иванка поблагодарила Трампа за подписание указа.

В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике и возложил всю ответственность на демократов. По мнению Трампа, они саботируют миграционную реформу.