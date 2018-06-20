Сборная России впервые сыграет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборная России впервые за постсоветскую историю вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. До этого российская команда в мировом турнире ни разу не выходила из группы. Сборная СССР в 1986 году выходила в плей-офф.

20 июня в группе А сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии – матч завершился со счётом 1:0.

По результатам двух матчей россияне и уругвайцы набрали по 6 очков. Соседи по группе – сборные Египта и Саудовской Аравии - не набрали ни одного очка. В последнем матче группового этапа Россия и Уругвай сыграют за первое место в группе. Игра пройдёт 25 июня в Самаре.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Ранее о бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.