Парламент Британии принял закон о выходе из ЕС

Парламент Великобритании вечером в среду принял законопроект о выходе страны из Европейского союза.

Парламент обсуждал документ, предложенный правительством Терезы Мэй, почти год. Законопроект предусматривает, что после выхода Британии из ЕС, который намечен на конец марта 2019 года, прекратится действие закона 1972 года о присоединении страны к Европейскому сообществу, а право ЕС потеряет верховенство над британским правом. Закон при этом не регулирует конкретные вопросы взаимоотношений Британии и ЕС, в частности в пограничной и таможенной сфере. Это - предмет переговоров об условиях так называемого "Брекзита", которые пока не завершены.

Правительству Терезы Мэй удалось добиться отклонения в Палате общин поправок, внесенных Палатой лордов, а также наиболее существенной поправки, поддержанной оппозицией и частью правящих консерваторов - о роли парламента в случае, если переговоры Британии и ЕС об условиях "Брекзита" завершатся провалом. После долгих дебатов большинство поддержало позицию Мэй и решило, что парламент не будет иметь в таком случае возможности проголосовать за то, чтобы отложить выход Британии из ЕС до достижения соглашения.

У парламента, однако, будет возможность повлиять на условия "Брекзита", поскольку он рассмотрит, в частности, вопрос о членстве Британии в европейском таможенном союзе и "общем рынке".