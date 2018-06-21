Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила дочь

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг родила девочку. Как пишет агентство Reuters, это второй случай в истории, когда действующий премьер какого-либо государства становится матерью. В 1990 году родила Беназир Бхутто, которая тогда была премьер-министром Пакистана.

Ардерн 37 лет, она стала премьер-министром в октябре прошлого года - спустя всего 6 дней после того, как публично объявила о своей беременности.

Премьер Новой Зеландии взяла отпуск по уходу за ребенком на 6 недель, в течение которых ее будет замещать вице-премьер Уильям Петерс. Затем Ардерн вернется к исполнению обязанностей главы правительства, а отпуск по уходу за дочерью возьмет ее отец - партнер Ардерн, телеведущий Кларк Гейфорд.