В Бурятии умер эколог, защитник Байкала Сергей Шапхаев

В Бурятии на 71-м году жизни скончался эколог и общественный деятель Сергей Шапхаев, которого называют самым известным защитником Байкала. Он был руководителем "Бурятского регионального объединения по Байкалу" и сопредседателем Общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз".

Сергей Шапхаев был кандидатом физико-математических наук по специальности "Геофизика". В конце 1980-х он начал заниматься экологией в Бурятии, а в 1990 году участвовал в работе первой миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на Байкале.

В 90-е годы Шапхаев принимал участие в подготовке "Совместного заявления об охране озера Байкал Президентов РФ и США", а также был координатором российско-американского проекта "Комплексная программа политики землепользования для российской территории бассейна озера Байкал".