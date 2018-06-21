В Британии опасаются, что Трамп и Путин встретятся до саммита НАТО

В Британии встревожены возможной встречей президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - в особенности если эта встреча пройдет до саммита НАТО и визита Трампа в Лондон. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Лидеры НАТО встречаются 11-12 июля в Брюсселе, визит Трампа в Британию намечен на 13 июля. В британском руководстве, как пишет Times, опасаются, что если президент США встретится с Путиным до саммита Североатлантического союза, это может поставить под угрозу его единство.

Газета Washington Post и другие источники подтверждают, что Россия и США работают над подготовкой встречи президентом. Возможным местом ее проведения называется Вена. Утверждается, что встреча может пройти во время пребывания Трампа в Европе в июле.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в четверг сообщил, что в Россию на будущей неделе должен приехать для подготовки встречи советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В начале июля также ожидают визита в Москву делегации Сената США.

Британия является одним из самых жестких критиков политики России на международной арене. После покушения на бывшего агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солбсери в марте, в котором Лондон обвинил Москву, около 30 стран, в том числе и США, выслали ряд российских дипломатов.