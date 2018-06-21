Отстраненный от футбола Блаттер приехал на ЧМ и встретился с Путиным

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, отстраненный на 6 лет от футбольной деятельности, приехал в Россию на чемпионат мира по футболу и встретился с президентом Владимиром Путиным.

Как сказал сам Блаттер агентству Reuters, он приехал на турнир по приглашению России как "болельщик" и Россия предоставила ему билеты.

Экс-президент ФИФА сказал, что планирует посетить матч Бразилия – Коста-Рика, который состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь Блаттера Томас Ренгли сообщил, что приглашение на чемпионат бывший президент ФИФА получил от российского президента, с которым у него "давние близкие отношения". Будучи главой ФИФА, Блаттер неоднократно встречался с Путиным. Россия получила право проводить чемпионат мира по футболу при его президентстве.

Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета тогдашнего главы УЕФА Мишеля Платини в 2011 году.

Обвинения в коррупции с Блаттера и Платини были сняты, но они признаны виновными в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков и конфликта интересов.

С учетом наказания экс-глава ФИФА может посещать футбольные матчи только как обычный зритель.