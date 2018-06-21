ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика, осужденного за массовое убийство

Европейский суд по правам человека в четверг отказал в удовлетворении жалобы Андреса Брейвика, убившего в 2011 году в Норвегии 77 человек. Брейвик утверждает, что условия содержания его в норвежской тюрьме носят бесчеловечный характер, сообщает агентство Reuters.

Суд не выявил каких-либо нарушений Европейской конвенции по правам человека и отверг жалобу.

Это уже не первая попытка Брейвика добиться изменения условий своего содержания. В 2017 году Апелляционный суд Норвегии отказал ему в жалобе на нарушение прав человека в тюрьме. Норвежские власти утверждают, что особый надзор над Брейвиком и его содержание в одиночной камере обоснованны в связи с характером совершенного им преступления.

Андрес Брейвик совершил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он привел в действие взрывное устройство возле комплекса правительственных зданий в Осло. Затем, проникнув на остров Утойя под предлогом проведения инструктажа по технике безопасности, начал убивать людей, которые находились в летнем лагере Рабочей партии. Он был приговорен к 21 году тюрьмы.