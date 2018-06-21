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Нуланд: администрация Трампа должна извлечь уроки из наших ошибок

Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря во время президентства Барака Обамы, советует нынешнему президенту Дональду Трампу не допускать ошибок в подходе к России, которые допустила администрация Обамы, и самым решительным образом предупредить Кремль о жестком ответе, если он попытается вновь вмешаться в американские выборы.

Нуланд выступала в среду в сенатском Комитете по разведке. По ее словам, “Кремль внимательно следит за тем, что мы делаем. Поэтому уже сегодня следует задуматься о том, какие будут наши контрмеры в случае повторного российского вмешательства в избирательный процесс в Америке, а затем довести наши выводы до сведения Москвы“.

И Нуланд, и участвовавший вместе с ней в слушаниях бывший сотрудник Белого дома, координатор мероприятий в области кибербезопасности Майкл Даниэль подчеркнули, что усилия администрации Обамы по противодействию российским операциям в киберпространстве были слишком разобщенными и слишком робкими, чтобы заставить Москву пересмотреть свою политику. Администрация осознала, насколько масштабными были подрывные действия России, только после анализа, выполненного по следам выборов 2016 года.

“Мы предполагали, – сказала Виктория Нуланд – что администрация Трампа пойдет дальше по тому пути, по которому пошел Обама после выборов, и наложит дополнительные санкции на Россию, но пока мы не видим со стороны действующего президента США шагов по выработке комплексного, координированного подхода к России“. “Законы войны, –добавил Майкл Даниэль, – применимы к киберпространству в той же степени, что и к физическому“.

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