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Культ личности

В России человека не жалеют. Академик Пивоваров. Эфир в 18:05

Историк Юрий Пивоваров

В гостях у Леонида Велехова академик Юрий Пивоваров.

В студии нового выпуска "Культа личности" известный историк Юрий Пивоваров. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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