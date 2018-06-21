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Судят Савченко и Сенцова

Болельщики за Сенцова. Фильм о том, как раздать листовки и угодить в участок

Болельщики за Сенцова
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Болельщики за Сенцова

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В Москве активисты раздавали иностранным болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, листовки об украинском режиссере Олеге Сенцове, приговоренном в России к заключению по обвинению в терроризме.

Листовки вручили и бойцам ОМОНа, задержавшим активистов – актеров Teaтра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и гражданскую активистку Наталью Савоськину.

Позже активистов отпустили, и они продолжили раздачу листовок. Олег Сенцов признан политзаключенным, он держит в колонии голодовку, в кампании за его освобождение участвуют деятели культуры по всему миру.

Фильм Беаты Бубенец.

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