Болельщики за Сенцова. Фильм о том, как раздать листовки и угодить в участок

В Москве активисты раздавали иностранным болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, листовки об украинском режиссере Олеге Сенцове, приговоренном в России к заключению по обвинению в терроризме.
Листовки вручили и бойцам ОМОНа, задержавшим активистов – актеров Teaтра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и гражданскую активистку Наталью Савоськину.
Позже активистов отпустили, и они продолжили раздачу листовок. Олег Сенцов признан политзаключенным, он держит в колонии голодовку, в кампании за его освобождение участвуют деятели культуры по всему миру.
Фильм Беаты Бубенец.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.