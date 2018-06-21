Войска Башара Асада начали наступление на юго-западе Сирии

Тысячи людей покидают свои дома на юго-западе Сирии – после того как правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека, за последние 48 часов около 12,5 тысяч человек покинули контролируемые оппозицией районы.

Военные действия переместились на юго-запад после того, как войска Башара Асада заняли оппозиционные анклавы под Дамаском и в провинции Хомс.

Наступление ведется на территории, объявленные зонами деэскалации в соответствии с договоренностями между Россией и США. Вашингтон предупредил, что он примет "твердые и адекватные меры" в ответ на нарушения зон деэскалации.

Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.