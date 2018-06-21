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КС: запрет на усыновление людьми с ВИЧ противоречит Конституции РФ

Тест на ВИЧ

Запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ и гепатитом C признан в России не соответствующим Конституции. Соответствующее постановление по иску супружеской пары из Подмосковья вынес Конституционный суд России.

Власти отказывали семье в усыновлении ребенка, рожденного сестрой ВИЧ-положительной заявительницы.

Конституционный суд счел, что в решении подобных вопросов следует исходить из обеспечения интересов ребенка и "его потребности в любви", учитывая при этом международные правовые акты.

Действующий в стране фактический запрет на усыновление до прекращения диспансерного наблюдения был признан законным решением Верховного суда в 2014 году.

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