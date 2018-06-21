Глава Партии пенсионеров – за повышение пенсионного возраста

Глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев считает, что предложенное правительством повышение пенсионного возраста обеспечит рост пенсий. Мнение Чеботарева приводит ТАСС.

По словам главы Партии пенсионеров, без реформы уже через 5–10 лет реальные пенсии россиян "станут меньше". В связи с этим, "при некоторых оговорках", Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста.

"Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше", – сказал Чеботарев.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении с 2019 года пенсионного возраста в стране: для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034-му. Планы кабинета министров вызвали критику. Оппозиционер Алексей Навальный призвал 1 июля провести митинги в ряде городов против пенсионной реформы. Акции протеста также организуют "Яблоко" и другие политические силы, а также профсоюзы.