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Жене премьера Израиля Нетаньяху предъявлены обвинения

Нетаньяху с супругой перед встречей с Дональдом Трампом

В Израиле прокуратура предъявила супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху официальные обвинения по делу о заказе еды в премьерскую резиденцию.

Она обвиняется в получении подарка обманным путем при отягчающих обстоятельствах и в нарушении общественного доверия.
В обвинении говорится, что, несмотря на присутствие в резиденции повара, жена премьера заказывала еду в ресторанах, и что стоимость заказов оценивается в общей сложности в несколько сотен тысяч шекелей (около 100 тысяч долларов). Оплачивались заказы из государственной казны.

Сара Нетаньяху подозревалась и в ряде других правонарушений, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.

Семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.

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