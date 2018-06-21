Жене премьера Израиля Нетаньяху предъявлены обвинения

В Израиле прокуратура предъявила супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху официальные обвинения по делу о заказе еды в премьерскую резиденцию.
Она обвиняется в получении подарка обманным путем при отягчающих обстоятельствах и в нарушении общественного доверия.
В обвинении говорится, что, несмотря на присутствие в резиденции повара, жена премьера заказывала еду в ресторанах, и что стоимость заказов оценивается в общей сложности в несколько сотен тысяч шекелей (около 100 тысяч долларов). Оплачивались заказы из государственной казны.
Сара Нетаньяху подозревалась и в ряде других правонарушений, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.
Семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.