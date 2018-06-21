Европарламент может ужесточить законы о копирайте в Сети

Комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил поправки в европейское законодательство об авторском праве, которые – в случае если вступят в силу – по мнению экспертов, могут оказать влияние на всю интернет-индустрию.

Одна из поправок, в частности, вводит обязательную фильтрацию контента при загрузке – иными словами, платформы вроде YouTube будут обязаны проверять, не нарушают ли загружаемые пользователями материалы авторские права. Критики считают, что эта поправка фактически поставит вне закона интернет-мемы и ремиксы. Другая поправка требует платить владельцам новостных сайтов в случае, если размещенный в Сети материал содержит линк на их контент.

В июле, как ожидается, поправки будут рассмотрены на пленарном заседании Европарламента.

Организации, борющиеся за свободу интернета, и многие представители IT-индустрии выступают против поправок.