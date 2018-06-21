Полиция Великобритании начала расследование инцидента с английскими болельщиками, демонстрировавшими нацистское приветствие в одном из баров Волгограда. Несколько фанатов распевали песню в которой упоминали лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и концентрационный лагерь Освенцим. Об этом сообщает газета "Гардиан".

К расследованию подключилась Футбольная ассоциация Англии, которая осудила действия фанатов. "Позорное поведение людей на этом видео не отражает ценности большинства английских футбольных болельщиков, поддерживающих свою команду в России." - заявили в ассоциации.

По сообщению агентства "Рейтер", дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал на 10 тысяч франков федерации футбола Сербии и Мексики за поведение их болельщиков во время матчей. Мексиканские фанаты скандировали гомофобные кричалки. Сербские болельщики вывесили политический баннер с надписью "Косово - это Сербия".

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Ранее о бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.