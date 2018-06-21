Первый канал снял с эфира программу "Познер" с Эдуардом Лимоновым

Первый канал снял с эфира программу "Познер", гостем которой был лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Об этом изданию Znak.com сообщил ведущий передачи Владимир Познер.

По словам журналиста, интервью с Лимоновым было записано ещё несколько недель назад и должно было выйти 4 июня. Руководство канала попросило перенести выпуск на 18 июня, однако в последний момент отменило показ. Познер заявил, что прямой эфир не получился не по политическим причинам, а из-за "обстоятельств". Причину по которой выпуск убрали из программы передач журналист не называет, но заявил, что она не связана с самим Лимоновым или содержанием интервью. По его словам, он предупредил "Первый канал", что расскажет, как все было, если его спросят.

Лимонов выразил недовольство тем, что выпуск передачи не выходит в эфир. "Второй месяц пошёл как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа всё нет. Может вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?" - написал политик на своей странице в "Живом Журнале".