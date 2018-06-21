NYT: в докладе ООН по Сирии сократили часть о химатаках

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии исключила из итогового доклада детальное описание химических атак. Об этом сообщает The New York Times, в распоряжении которой оказался проект документа.

В опубликованной 20 июня версии доклада, эксперты ООН отмечают, что к военным преступлениям в Восточной Гуте в пригороде Дамаска причастны как войска сирийского президента Башара Асада и их союзники, так и повстанцы.

В частности, составители доклада обвинили правительственные войска, который поддерживала российская армия, в обстрелах жилых кварталов Восточной Гуты. Кроме того, в докладе приводятся доказательства применения сторонниками Асада химического оружия. Однако отмечается, что окончательная версия произошедшего не установлена, а сама атака названа "предполагаемой".

По информации The New York Times, в первоначальной версии присутствовало детальное описание бомбардировок и бомб с боевыми отравляющими веществами. Перечисление случаев применения химического оружия занимало семь страниц из 23. В представленном варианте раздел о химатаках сокращен до двух пунктов.

Член комиссии ООН в беседе с The New York Times пояснил, что детальное описание случаев атак в Восточной Гуте исключили в связи с продолжающимся расследованием. Собеседник издания уточнил, что составители доклада сократили его первоначальную версию по собственному решению, без всякого внешнего давления.

7 апреля в Восточной Гуте войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада предположительно применили химическое оружие. Тогда сообщалось о десятках погибших мирных граждан. В ответ на сообщения об атаке коалиция во главе с США нанесла удары по ряду объектов. Дамаск и Москва факт химатаки отвергают. В апреле войскам Асада удалось занять Восточную Гуту – после того как бойцы оппозиции согласились покинуть анклав и выехать на север Сирии.