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Суд не возбудил дело о пытках обвиняемого по делу "Сети"

Виктор Филинков участвует в заседании суда по делу "Сети" по видеосвязи (архивное фото)

Суд в Санкт-Петербурге не удовлетворил жалобу обвиняемого по так называемому делу "Сети" Виктора Филинкова на отказ возбуждать уголовное дело о пытках. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Суд рассматривал жалобу в течение шести часов. Филинков принимал участие в заседании по видеосвязи. Он успел сообщить журналистам, что его обвинение строится на показаниях других фигурантов дела "Сети". Антифа-активист также отметил что на другого обвиняемого по этому делу – Юлия Бояршинова – в СИЗО оказывается физическое и психологическое давление. По словам Филинкова, Бояршинов находится в переполненной камере.

Помимо прочего активист рассказал о том, что у него обострились некоторые болезни, однако лекарств он не получает.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках и давлении во время допросов. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.

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