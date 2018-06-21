Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Палестинская автономия присоединилась к Конвенции ОЗХО

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Палестинская автономия стала членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Палестинскую автономию приняли в ОЗХО после подписания её представителями документов о присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия 1997 года. Теперь количество государств-членов ОЗХО возросло до 193.

В сообщении отмечается, что палестинские представители передали документ о присоединении к Конвенции 17 мая.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В знак протеста руководство Палестинской автономии заявило о намерении присоединиться к 22 международным договорам, включая Конвенцию о запрещении химоружия.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG