Палестинская автономия присоединилась к Конвенции ОЗХО

Палестинская автономия стала членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Палестинскую автономию приняли в ОЗХО после подписания её представителями документов о присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия 1997 года. Теперь количество государств-членов ОЗХО возросло до 193.

В сообщении отмечается, что палестинские представители передали документ о присоединении к Конвенции 17 мая.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В знак протеста руководство Палестинской автономии заявило о намерении присоединиться к 22 международным договорам, включая Конвенцию о запрещении химоружия.