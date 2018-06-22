В Реутове арестовали на 15 суток журналиста Евгения Куракина

В подмосковном Реутове арестовали на 15 суток журналиста Евгения Куракина, задержанного в четверг днем перед встречей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что Куракина обвинили в нанесении побоев. Сам он связывает решение суда с инцидентом на избирательном участке во время мартовских президентских выборов.

По словам журналиста, входившего в наблюдательную комиссию, он тогда обнаружил оборудование, которое глушило телефонную связь. После этого на него напал член избирательный комиссии, который позднее написал на Куракина заявление в полицию.

Журналист отмечает, что его уже в третий раз задерживают по пути на встречу с губернатором Подмосковья.