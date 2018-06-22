Критическое отношение Вахтанга Кикабидзе к СССР и современной России, кажется, уже не должно быть ни для кого секретом.

Однако свежее интервью артиста "Немецкой волне" всё равно плеснуло масла в огонь:

– Когда распался Советский Союз, как вы к этому отнеслись?

– Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему.

– Вы в одном из интервью говорили о том, что в СССР была духовность. Почему вы так считаете?

– Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали. В то время.

– Чем сейчас?

– Чем сейчас, да. Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий… они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли. Все остальное было очень плохо. Очень.

В словах Кикабидзе, как легко заметить, не всё так однозначно – он, например, говорит о советской духовности. Но у советских патриотов всё равно полыхнуло.

Алексей Куракин:

Оказывается, Вахтанг Кикабидзе всю свою сознательную жизнь ненавидел СССР. Он ненавидел герб Союза, ненавидел серость и убогость «совка». Бюрократизм он тоже ненавидел. Ненавидел, что «никто не улыбается». В общем – ненавидел. Когда развалился Союз, Кикабидзе накрыл шикарный стол и пировал, праздновал с друзьями…

Очевидно, его сердце сжималось от ненависти, когда режиссер Георгий Данелия пригласил его сниматься в «совковом» фильме «Мимино».

Наверное, он чуть не умер от ненависти, когда за этот фильм его наградили Государственной премией СССР (1978). Хотел было отказаться от денег, вышвырнуть их на помойку, швырнуть в лицо чиновникам. Но испугался КГБ.

Другой приступ ненависти случился, когда Вахтангу присвоили звание Народного артиста Грузинской ССР (1980). И опять – чуть не умер. Как же он тогда ненавидел этот оплот тоталитаризма и кровавой диктатуры! Но принял и это почетное звание – чтобы продолжать ненавидеть.

И еще много раз он ненавидел свою страну – когда он выступал на радио и телевидении. Даже тогда, когда фирма "Мелодия" на ненавистные государственные деньги выпускала пластинки с его песнями. И тогда, когда вся страна пела его песни, а он участвовал (на ненавистные деньги страны) в зарубежных гастролях и становился лауреатом и победителем многих песенных конкурсов.

Но каждый раз возвращался с гастролей в Союз, к этой «хре**вой жизни этой огромной страны…» – сладко жрать, мягко спать, писать сценарии к кинофильмам, выступать на концертах, пользоваться народной любовью и… ненавидеть.

Я всегда буду любить образ Валико Мизандари – летчика по прозвищу «Мимино».

Что касается настоящего Кикабидзе… Бог ему судья. Конечно, если в небесной канцелярии не побрезгуют личным делом с пометкой "Дерьмо – 100%".

Но, знаете… предатель и перебежчик Резун (Суворов) на фоне таких вот «ненавистников» выглядит куда как благороднее.

Владимир Савин:

Ни благодарности, ни совести, ни мудрости (на просто промолчать) не нажил.

Года и седая голова Вахтанга – это действительно _всё_ его богатство, как он сам, очевидно, знает и Поёт об этом же.

Столько лет борьбы: так благородно носить в себе эту неприязнь и отвращение к гербу СССР, к стране, к окружающим людям,

НО!

стоически молчал, держался, из последних сил(!) пользовался всесоюзной зрительской любовью, успехом у женщин, признанием, деньгами...

(ах, ну да... денег и "джинсов", ради которых стоит жить на Земле, было ему маловато ...)

Где бы, кем бы он он стал, если бы не огромная страна, где он родился и вырос?

Кто бы его узнал без СССР? – вопросы риторические.

Не человек – глыба, гигант Духа...

Столько лет молчать!

и тут раз, интервью для немецкой "Дойче Велле"...

Душу излил...

не тварь какая-нибудь дрожащая... а право имеет, да...

Борис Павличенко:

Герб он ненавидел, старый маразматик!

Да у нас в кабаке швейцар лучше пел...

Егор Холмогоров:

Тут Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой сплясал на могиле СССР, предрек распад России и попросил поскорее вступить Грузию в НАТО.

В этой связи я не мог не вспомнить старый текст о вкладе фильма "Мимино" и лично Кикабидзе и в распад СССР и в наши русские последующие страдания. "Мимино" один из самых гнусных фильмов, что я когда-либо смотрел в жизни.

Захар Прилепин:

Литературно-политический ответ Лимонова актеру Вахтангу Кикабидзе: «Идиот с грузинских круч ненавидит серп и молот. Сокрушается: "Как такое можно было придумать?" Чтоб ты ненавидел этот герб, неслись с клинками наперевес в гражданской войне армии. А потом серп и молот одолел свастику. Что ты можешь противопоставить серпу и молоту? Хачапури? Дурак же».

И что ещё характерно. Когда очередное русофобское чучело говорит какую-нибудь глупость про серп и молот, и прочие, на самом деле, национальные святыни, наши консерваторы-"монархисты"-охранители, комментирующие всё и вся, вдруг смолкают. Чтоб их с очередным Вахтангом не ассоциировали. Но когда Вахтанг смолкает, они продолжают говорить, в сущности, то же самое. Оставаясь при этом неистовыми патриотами. И ничего не перещёлкивает в голове у них.

Каждый из вас немного Вахтанг, мои хорошие.

Вахтанга Кикабидзе осудил Геннадий Зюганов:

Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили — мерзавцы и предатели, на мой взгляд, делают непростительную ошибку и для своей совести, и для своих потомков.

"Федеральное агентство новостей" цитирует Юрия Антонова:

Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино... Он, конечно, имеет право на любое высказывание, но мне показалось, что это высказывание странного человека, у которого как будто не было молодости, юности.

Он меня восхищал как артист кино, был симпатичен как исполнитель песен. Я никогда даже подозревать не мог, что у него в глубине души такая ненависть!

Там же – комментарий Евгения Петросяна:

Я сожалею, что Вахтанг Константинович на старости лет так озлобился. Он мой коллега, он внес замечательный вклад в историю культуры Советского Союза, а сейчас перечеркивает сам себя. Мне очень жаль

Наконец, тот же ФАН предлагает своеобразный обзор блогосферы с заголовком "Пас бы ты баранов, не будь СССР: россияне ответили на признание Кикабидзе о Союзе".

Заступился за Кикабидзе Юрий Лоза:

Он говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно. И это точно отражает суть СССР: что-то в нем было хорошо, что-то плохо. Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз – это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди. Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом “Запорожце” и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое. Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Зачем привязываться [к словам]? Он [Кикабидзе] – нормальный мужик. Он все помнит, все знает. Ему, наверное, было лучше, чем другим. Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР – большое неоднозначное явление

Ну и, конечно, не обошлось без большого современного мыслителя – Алексея Пушкова!

Григорий Пасько:

«Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде Советского Союза…»

…Можно составить список людей, чье мнение мне – и, уверен, миллионам людей– абсолютно пофигу.

Некто Пушков – в самом начале этого списка.

Но почему-то странный ресурс под названием Яндекс из года в год выносит в заголовки своих новостей мнение именно этого странного и убогого (мягко говоря) человечка.

Екатерина Барабаш:

Ну хорошо – допустим, Кикабидзе малоизвестный певец с окраины СССР. А что тогда ты пасть разеваешь на жалкие слова малоизвестного певца, фраер из Охотного ряда? Так широко разеваешь, что в топ новостей вылез? Ведь должно быть западло обращать внимание на тявканье – вы же там выше этого, голова в облаках. А гениталии, похоже, ниже уровня моря. Комплексанты фиговы, всех вас к психоаналитику или для начала пиписьки вам всем измерить – боюсь, жалкое зрелище ждет. Оттого и не прощаете никому, кто интереснее, красивее, сильнее, мужественнее вас, кого женщины любят. Смешные вы, ребята, жалкие, некрасивые, серые. Пойду малоизвестного Кикабидзе послушаю.

Вадим Жук:

Да чтобы ни произошло. на белом и разноцветном свете,

да как бы вы Пушок Пушкович не надували свои сусличьи щеки, БубаКикабидзе останется в сознании миллионов людей врачом Бенджаменом из "Не горюй" лётчиком Валико

из "Мимино".Равновеликим и равносердечным своим благородным героям. Миллионы людей будут мурлыкать "Чито-грито", миллионы женщин мечтать о таком мужчине.

А Вы чиновник, без обаяния, без мужских подлинных качеств , один из глухих колокольчиков на дуге, которую ваша подлая власть навесила на шею народа..

Про Бельмондо ничего не хочется квакнуть? Де Ниро не провинился? Гондурас не беспокоит?

Артур Гаспарян:

Как гражданин России не могу не извиниться пред Вами, дорогой Буба и уважаемый Вахтанг Кикабидзе за этого номенклатурного чмыря Пушкова и чмошных подпевал, вроде Лозы иже с ними... (напомним – Лоза Кикабидзе как раз поддержал – РС) Вы абсолютно правы, не какой-то там стране вы обязаны своими достижениями, а своему Таланту, данному Богом👏 Надо бы помнить ещё сонм талантов, которых тот убогий и страшный совок ещё и загубил – зверски, беспощадно, бессмысленно. Уверен, если бы не наше общее с вами тяжелое прошлое в СССР, то, возможно, вы были бы не только в закрытой стране, а и для всего мира настоящей звездой, тем, кем стал, например, Шарль Азнавур. У вас совок украл эту возможность и такую судьбу... Для меня так же, как и для вас, день краха СССР был праздником души. А нынешние постсовковые номенклатурные бездарные твари, мечтающие вернуть в мою страну порядки прошлого, сейчас, конечно, в раше на коне. Точнее, на дохлой кобыле своего убогого прошлого. Тянут нас всех обратно – в свой кромешный мрак. Будьте здоровы и счастливы! С надеждой на лучшие времена и ваши концерты в Кремле

Не согласна с Пушковым и актриса Елена Проклова, снимавшаяся с Кикабидзе в "Мимино":

Я, во-первых, не согласна с тем, что он [Вахтанг Кикабидзе] получил свою известность благодаря Советскому Союзу. Он получил ее благодаря своему таланту. Очевидно, есть все-таки какие-то основания для того, чтобы человек так относился к стране, в которой он много лет жил, работал. Конкретно эти основания были в том, что тоталитарным был режим. Буба – мой хороший друг, мой замечательный партнер. Он имеет право на такие высказывания, если его об этом спрашивают. А судить со стороны об отношениях это, во-первых, безнравственно, во-вторых, никогда не приносит никаких плодов. Не разобравшись, об этом судить, на мой взгляд, глупо.

Ольга Маховская:

Кикабидзе и Антонов ( и с ним) не две пары в сапоге. Один умный вещь сказал, а тот обиделся.

Какой такой шашлык-машлык, ссср-камамбер, если тогда все было все так хорошо, то почему так все плохо теперь, старые обиды? И никакого уважения к старшим?

Потому что они бывшие конкуренты по эстраде с еще живой публикой, разбросанной по всему миру. Вот так бывает, от печали до радости. Много слышишь наветов и гадостей. Дружба народов строилась на уничижительных играх, в которых роли дурачков и чудиков неизменно отдавали провинциалам, чукчам, черным и прочим категориям.

Жанна Немцова:

Великий Кикабидзе расшевелил змеиное гнездо.

Андрей Новиков-Ланской:

И да, мне не нравятся нападки на Кикабидзе. Пусть старик думает и говорит, что хочет. Заслужил это право поболее остальных. Да и ничего оскорбительного в его словах я не услышал.

Олег Пшеничный:

Я так думаю, творчество Вахтанга Кикабидзе, своей объединяющей дружелюбной теплотой продлило существование Советского Союза, может быть, на лишние пару лет.

В отличие от злобных упырей, которые как бы «от имени и по поручению СССР» сейчас пытаются выпустить на Бубу свои чернильные пятна.

Именно от этих головоногих существ, а не от Бубы, скоро убежит даже Сергиев Посад, куда-нибудь под протекторат гостеприимного Гондураса.