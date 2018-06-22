Критическое отношение Вахтанга Кикабидзе к СССР и современной России, кажется, уже не должно быть ни для кого секретом.
Однако свежее интервью артиста "Немецкой волне" всё равно плеснуло масла в огонь:
– Когда распался Советский Союз, как вы к этому отнеслись?
– Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему.
– Вы в одном из интервью говорили о том, что в СССР была духовность. Почему вы так считаете?
– Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали. В то время.
– Чем сейчас?
– Чем сейчас, да. Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий… они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли. Все остальное было очень плохо. Очень.
В словах Кикабидзе, как легко заметить, не всё так однозначно – он, например, говорит о советской духовности. Но у советских патриотов всё равно полыхнуло.
Оказывается, Вахтанг Кикабидзе всю свою сознательную жизнь ненавидел СССР. Он ненавидел герб Союза, ненавидел серость и убогость «совка». Бюрократизм он тоже ненавидел. Ненавидел, что «никто не улыбается». В общем – ненавидел. Когда развалился Союз, Кикабидзе накрыл шикарный стол и пировал, праздновал с друзьями…
Очевидно, его сердце сжималось от ненависти, когда режиссер Георгий Данелия пригласил его сниматься в «совковом» фильме «Мимино».
Наверное, он чуть не умер от ненависти, когда за этот фильм его наградили Государственной премией СССР (1978). Хотел было отказаться от денег, вышвырнуть их на помойку, швырнуть в лицо чиновникам. Но испугался КГБ.
Другой приступ ненависти случился, когда Вахтангу присвоили звание Народного артиста Грузинской ССР (1980). И опять – чуть не умер. Как же он тогда ненавидел этот оплот тоталитаризма и кровавой диктатуры! Но принял и это почетное звание – чтобы продолжать ненавидеть.
И еще много раз он ненавидел свою страну – когда он выступал на радио и телевидении. Даже тогда, когда фирма "Мелодия" на ненавистные государственные деньги выпускала пластинки с его песнями. И тогда, когда вся страна пела его песни, а он участвовал (на ненавистные деньги страны) в зарубежных гастролях и становился лауреатом и победителем многих песенных конкурсов.
Но каждый раз возвращался с гастролей в Союз, к этой «хре**вой жизни этой огромной страны…» – сладко жрать, мягко спать, писать сценарии к кинофильмам, выступать на концертах, пользоваться народной любовью и… ненавидеть.
Я всегда буду любить образ Валико Мизандари – летчика по прозвищу «Мимино».
Что касается настоящего Кикабидзе… Бог ему судья. Конечно, если в небесной канцелярии не побрезгуют личным делом с пометкой "Дерьмо – 100%".
Но, знаете… предатель и перебежчик Резун (Суворов) на фоне таких вот «ненавистников» выглядит куда как благороднее.
Ни благодарности, ни совести, ни мудрости (на просто промолчать) не нажил.
Года и седая голова Вахтанга – это действительно _всё_ его богатство, как он сам, очевидно, знает и Поёт об этом же.
Столько лет борьбы: так благородно носить в себе эту неприязнь и отвращение к гербу СССР, к стране, к окружающим людям,
НО!
стоически молчал, держался, из последних сил(!) пользовался всесоюзной зрительской любовью, успехом у женщин, признанием, деньгами...
(ах, ну да... денег и "джинсов", ради которых стоит жить на Земле, было ему маловато ...)
Где бы, кем бы он он стал, если бы не огромная страна, где он родился и вырос?
Кто бы его узнал без СССР? – вопросы риторические.
Не человек – глыба, гигант Духа...
Столько лет молчать!
и тут раз, интервью для немецкой "Дойче Велле"...
Душу излил...
не тварь какая-нибудь дрожащая... а право имеет, да...
Герб он ненавидел, старый маразматик!
Да у нас в кабаке швейцар лучше пел...
Тут Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой сплясал на могиле СССР, предрек распад России и попросил поскорее вступить Грузию в НАТО.
В этой связи я не мог не вспомнить старый текст о вкладе фильма "Мимино" и лично Кикабидзе и в распад СССР и в наши русские последующие страдания. "Мимино" один из самых гнусных фильмов, что я когда-либо смотрел в жизни.
Литературно-политический ответ Лимонова актеру Вахтангу Кикабидзе: «Идиот с грузинских круч ненавидит серп и молот. Сокрушается: "Как такое можно было придумать?" Чтоб ты ненавидел этот герб, неслись с клинками наперевес в гражданской войне армии. А потом серп и молот одолел свастику. Что ты можешь противопоставить серпу и молоту? Хачапури? Дурак же».
И что ещё характерно. Когда очередное русофобское чучело говорит какую-нибудь глупость про серп и молот, и прочие, на самом деле, национальные святыни, наши консерваторы-"монархисты"-охранители, комментирующие всё и вся, вдруг смолкают. Чтоб их с очередным Вахтангом не ассоциировали. Но когда Вахтанг смолкает, они продолжают говорить, в сущности, то же самое. Оставаясь при этом неистовыми патриотами. И ничего не перещёлкивает в голове у них.
Каждый из вас немного Вахтанг, мои хорошие.
Вахтанга Кикабидзе осудил Геннадий Зюганов:
Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили — мерзавцы и предатели, на мой взгляд, делают непростительную ошибку и для своей совести, и для своих потомков.
"Федеральное агентство новостей" цитирует Юрия Антонова:
Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино... Он, конечно, имеет право на любое высказывание, но мне показалось, что это высказывание странного человека, у которого как будто не было молодости, юности.
Он меня восхищал как артист кино, был симпатичен как исполнитель песен. Я никогда даже подозревать не мог, что у него в глубине души такая ненависть!
Там же – комментарий Евгения Петросяна:
Я сожалею, что Вахтанг Константинович на старости лет так озлобился. Он мой коллега, он внес замечательный вклад в историю культуры Советского Союза, а сейчас перечеркивает сам себя. Мне очень жаль
Наконец, тот же ФАН предлагает своеобразный обзор блогосферы с заголовком "Пас бы ты баранов, не будь СССР: россияне ответили на признание Кикабидзе о Союзе".
Заступился за Кикабидзе Юрий Лоза:
Он говорит о Советском Союзе и хорошо, и плохо одновременно. И это точно отражает суть СССР: что-то в нем было хорошо, что-то плохо. Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз – это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди. Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом “Запорожце” и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое. Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Зачем привязываться [к словам]? Он [Кикабидзе] – нормальный мужик. Он все помнит, все знает. Ему, наверное, было лучше, чем другим. Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР – большое неоднозначное явление
Ну и, конечно, не обошлось без большого современного мыслителя – Алексея Пушкова!
«Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде Советского Союза…»
…Можно составить список людей, чье мнение мне – и, уверен, миллионам людей– абсолютно пофигу.
Некто Пушков – в самом начале этого списка.
Но почему-то странный ресурс под названием Яндекс из года в год выносит в заголовки своих новостей мнение именно этого странного и убогого (мягко говоря) человечка.
Ну хорошо – допустим, Кикабидзе малоизвестный певец с окраины СССР. А что тогда ты пасть разеваешь на жалкие слова малоизвестного певца, фраер из Охотного ряда? Так широко разеваешь, что в топ новостей вылез? Ведь должно быть западло обращать внимание на тявканье – вы же там выше этого, голова в облаках. А гениталии, похоже, ниже уровня моря. Комплексанты фиговы, всех вас к психоаналитику или для начала пиписьки вам всем измерить – боюсь, жалкое зрелище ждет. Оттого и не прощаете никому, кто интереснее, красивее, сильнее, мужественнее вас, кого женщины любят. Смешные вы, ребята, жалкие, некрасивые, серые. Пойду малоизвестного Кикабидзе послушаю.
Да чтобы ни произошло. на белом и разноцветном свете,
да как бы вы Пушок Пушкович не надували свои сусличьи щеки, БубаКикабидзе останется в сознании миллионов людей врачом Бенджаменом из "Не горюй" лётчиком Валико
из "Мимино".Равновеликим и равносердечным своим благородным героям. Миллионы людей будут мурлыкать "Чито-грито", миллионы женщин мечтать о таком мужчине.
А Вы чиновник, без обаяния, без мужских подлинных качеств , один из глухих колокольчиков на дуге, которую ваша подлая власть навесила на шею народа..
Про Бельмондо ничего не хочется квакнуть? Де Ниро не провинился? Гондурас не беспокоит?
Как гражданин России не могу не извиниться пред Вами, дорогой Буба и уважаемый Вахтанг Кикабидзе за этого номенклатурного чмыря Пушкова и чмошных подпевал, вроде Лозы иже с ними... (напомним – Лоза Кикабидзе как раз поддержал – РС) Вы абсолютно правы, не какой-то там стране вы обязаны своими достижениями, а своему Таланту, данному Богом👏 Надо бы помнить ещё сонм талантов, которых тот убогий и страшный совок ещё и загубил – зверски, беспощадно, бессмысленно. Уверен, если бы не наше общее с вами тяжелое прошлое в СССР, то, возможно, вы были бы не только в закрытой стране, а и для всего мира настоящей звездой, тем, кем стал, например, Шарль Азнавур. У вас совок украл эту возможность и такую судьбу... Для меня так же, как и для вас, день краха СССР был праздником души. А нынешние постсовковые номенклатурные бездарные твари, мечтающие вернуть в мою страну порядки прошлого, сейчас, конечно, в раше на коне. Точнее, на дохлой кобыле своего убогого прошлого. Тянут нас всех обратно – в свой кромешный мрак. Будьте здоровы и счастливы! С надеждой на лучшие времена и ваши концерты в Кремле
Не согласна с Пушковым и актриса Елена Проклова, снимавшаяся с Кикабидзе в "Мимино":
Я, во-первых, не согласна с тем, что он [Вахтанг Кикабидзе] получил свою известность благодаря Советскому Союзу. Он получил ее благодаря своему таланту. Очевидно, есть все-таки какие-то основания для того, чтобы человек так относился к стране, в которой он много лет жил, работал. Конкретно эти основания были в том, что тоталитарным был режим. Буба – мой хороший друг, мой замечательный партнер. Он имеет право на такие высказывания, если его об этом спрашивают. А судить со стороны об отношениях это, во-первых, безнравственно, во-вторых, никогда не приносит никаких плодов. Не разобравшись, об этом судить, на мой взгляд, глупо.
Кикабидзе и Антонов ( и с ним) не две пары в сапоге. Один умный вещь сказал, а тот обиделся.
Какой такой шашлык-машлык, ссср-камамбер, если тогда все было все так хорошо, то почему так все плохо теперь, старые обиды? И никакого уважения к старшим?
Потому что они бывшие конкуренты по эстраде с еще живой публикой, разбросанной по всему миру. Вот так бывает, от печали до радости. Много слышишь наветов и гадостей. Дружба народов строилась на уничижительных играх, в которых роли дурачков и чудиков неизменно отдавали провинциалам, чукчам, черным и прочим категориям.
Великий Кикабидзе расшевелил змеиное гнездо.
И да, мне не нравятся нападки на Кикабидзе. Пусть старик думает и говорит, что хочет. Заслужил это право поболее остальных. Да и ничего оскорбительного в его словах я не услышал.
Я так думаю, творчество Вахтанга Кикабидзе, своей объединяющей дружелюбной теплотой продлило существование Советского Союза, может быть, на лишние пару лет.
В отличие от злобных упырей, которые как бы «от имени и по поручению СССР» сейчас пытаются выпустить на Бубу свои чернильные пятна.
Именно от этих головоногих существ, а не от Бубы, скоро убежит даже Сергиев Посад, куда-нибудь под протекторат гостеприимного Гондураса.
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