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Глава филиала Amnesty International в Турции останется под стражей

Танер Кылыч

Глава регионального филиала международной правозащитной организации Amnesty International Танер Кылыч останется под стражей. Такое решение принял суд в Турции. Следующее заседание суда по делу правозащитника назначено на начало ноября.

Кылыча арестовали в июле прошлого года в Измире. Помимо него власти задержали еще шестерых правозащитников, включая директора Amnesty International в Турции Идиль Эсер.Их обвиняют в связях с "террористической группировкой", которая, по мнению Анкары, организовала попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников после ареста, но президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил организацию в подготовке попытки нового переворота в стране, сославшись на данные разведки. Заявление Эрдогана послужило обострению отношений между Анкарой и Евросоюзом.

Правозащитники свою вину не признают.

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