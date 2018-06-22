США обвинили Китай в применении лазеров против летчиков

Американские военные летчики, выполнявшие полеты над Тихим океаном, более двадцати раз с сентября прошлого года подвергались ослепляющим атакам с помощью лазеров. Последнее такое нападение произошло несколько недель назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны США.

Лазеры были установлены на рыболовецких судах, находившихся в Восточно-Китайском море либо на суше. Часть судов имела флаг КНР, при этом Пентагон не готов утверждать, что все атаки – дело рук китайских военных. Приказ мог поступить и от других властных структур в Китае, отмечает газета.

В отличие от аналогичных инцидентов, происшедших нынешней весной над Джибути в Восточной Африке, в которых были применены военные лазеры, в нападениях в районе Восточно-Китайского моря были задействованы бытовые лазерные указки.

Соединенные Штаты заявили Китаю официальный протест.

Министерство обороны Китая заявило, что информация американских СМИ не имеет под собой объективных оснований и является сфабрикованной.

Восточно-Китайское море – арена территориальных споров Пекина и Токио. Соединенные Штаты защищают своего союзника Японию от агрессивных действий со стороны Китая, но однозначной позиции в вопросе суверенитета над островами Сенкаку (Дяоюйдао) не заняли.