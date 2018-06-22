Опубликованы документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России сегодня опубликовало на своем сайте засекреченные ранее документы первых дней Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ, донесения командиров воинских частей Красной армии, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, а также трофейная карта немецкого плана "Барбаросса", на которой обозначены планируемые направления ударов Вермахта.

Ранее эти документы хранились в центральном архиве Минобороны. В ведомстве поясняют, что их публикация ставит "заслон набирающей обороты фальсификации истории" и развенчивает "многие ее лживые мифы".

По опросу "Левада-центра", число россиян, считающих советское руководство виновным в огромных потерях Красной армии в первые дни войны, уменьшилось ровно в четыре раза по сравнению с 1991 годом, и ровно в два - по сравнению с 2011-м. Сейчас так считают лишь 9 процентов опрошенных.

Теперь главной причиной потерь россияне называют в первую очередь "внезапность нападения Германии" (36% респондентов) и ее военно-техническое превосходство (29%).

По мнению 67% опрошенных, нападение Германии стало неожиданностью для советского руководства. В 2011 году так думали только 46% респондентов.

Сегодня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России в отмечается День памяти и скорби и проходят приуроченные к нему акции.