Открытый "Ночными волками" мемориал переделают из-за ошибки

Открытый накануне в Ульяновске памятник участникам Великой Отечественной войны, сделанный по заказу патриотического байкерского клуба "Ночные волки", будут переделывать из-за ошибки в надписи.

Кованая композиция на старом городском вокзале включает надпись "Ульяновцы учаВствовали во всех крупнейших сражениях", сообщает агентство Ura.ru.

Памятник 21 июня открывал лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов. Ошибку в надписи местные жители обнаружили только сегодня, передает агентство.