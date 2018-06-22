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Открытый "Ночными волками" мемориал переделают из-за ошибки

Александр "Хирург" Залдастанов

Открытый накануне в Ульяновске памятник участникам Великой Отечественной войны, сделанный по заказу патриотического байкерского клуба "Ночные волки", будут переделывать из-за ошибки в надписи.

Кованая композиция на старом городском вокзале включает надпись "Ульяновцы учаВствовали во всех крупнейших сражениях", сообщает агентство Ura.ru.

Памятник 21 июня открывал лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов. Ошибку в надписи местные жители обнаружили только сегодня, передает агентство.

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