Reuters: хуситы готовы передать ООН порт Ходейда в Йемене

В Йемене проиранская группировка хуситов готов отдать ключевой порт Ходейда на Красном море под управление ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник в администрации президента США сообщил агентству, что Вашингтон призвал Саудовскую Аравиюи Объединённые Арабские Эмираты принять предложение. Саудовская Аравия, по данным другого источника Reuters, намерена изучить предложение. Однако представитель вооружённых сил хуситов заявил, что повстанцы не рассматривают возможность передачи Ходейды ни одной из сторон конфликта, ни ООН.

16 июня представители арабской коалиции заявили о взятии аэропорта Ходейды. Позднее, однако, они были отступили под натиском хуситов. 19 июня коалиция снова заняла территорию аэропорта.

Ходейда – второй по значимости порт Йемена. Первым считается Аден, в котором находится легитимное правительство страны. Страны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией заявляют, что именно через Ходейду хуситы получают оружие и компоненты балистических ракет из Ирана. Через этот порт проходит большая часть гуманитарной помощи.

Конфликт в Йемене продолжается уже несколько лет. Международно признанному правительству, которое поддерживают саудовские войска, противостоят повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран. В руках хуситов находится столица Йемена Сана, а их противников – большая часть побережья. Конфликт между хуситами и войсками коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация союзников начала бомбить позиции повстанцев. Всего жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек.