В Венгрии отменили мюзикл "Билли Эллиот" из-за публикаций в СМИ

Венгерский оперный театр отменил показ мюзикла "Билли Эллиот" после публикаций в прессе. Об этом сообщает The Independent. Спектакль основан на одноимённом фильме о мальчике из рабочей семьи, изучающем балет.

Как отмечает The Independent, правая венгерская газета Magyor Idok развернула информационную кампанию против мюзикла. В одной из публикаций журналисты, в частности, предупреждали родителей о том, что показ якобы может способствовать "превращению венгерских мальчиков в гомосексуалистов". В других материалах сообщалось, что спектакль пропагандирует "девиантный образ жизни", что контрастирует с семейными ценностями страны.

The Independent уточняет, что газета Magyor Idok тесно связана с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Руководство оперного театра сообщило о снижении продаж билетов и предположило, что причиной стало снижение интереса аудитории после негативных публикаций. Театр принял решение отменить 15 спектаклей из запланированных 44 в этом году.

Мюзикл "Билли Эллиот" идет на сцене Венгерского оперного театра на протяжении последних двух лет. Всего было показано 90 спектаклей. Представления посмотрели более 100 тысяч человек.