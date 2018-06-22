Умер поэт, переводчик, драматург Наум Коржавин

22 июня в Соединенных Штатах скончался поэт, прозаик, драматург и мемуарист Наум Коржавин. Ему было 92 года. Настоящее имя Коржавина — Наум Моисеевич Мандель. Он родился в Киеве в 1925 году. В 1945-м поступил в московский Литературный институт, в 1947-м был арестован в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Около семи лет провел в ссылках, однако смог закончить горный техникум. После реабилитации печатался в московских журналах, выпустил несколько поэтических сборников, вступал в защиту Синявского, Даниэля, ряда правозащитников, что привело его к вынужденной эмиграции в 1973 году. Коржавин поселился в Бостоне, неоднократно выступал в передачах Радио Свобода со стихами и публицистикой. С конца 80-х несколько раз приезжал в Россию, где, в частности, вышел двухтомник его воспоминаний «В соблазнах кровавой эпохи».