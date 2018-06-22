В Москве до конца года должен появиться памятник Солженицыну

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить памятник Александру Солженицыну до 31 декабря 2018 года. Памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына. В распоряжении мэра говорится, что выполнение проекта станет возможным при условии его финансового обеспечения из средств представительства Русского благотворительного фонда Александра Солженицына в Российской Федерации. Штаб-квартира фонда находится в Швейцарии.

В апреле 2017 года установку памятника Солженицыну одобрилакомиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Был объявлен творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника Солженицыну, приуроченный к столетию писателя, которое отмечается в 2018 году.

На конкурс было подано 70 заявок, в выставке конкурсных проектов, проходившей в Центральном доме архитектора с 28 ноября по 7 декабря, участвовали более 50 работ, а победителем стал проект скульптора Андрей Ковальчук, автор памятников Александру III в Ливадии и Николаю II в Белграде. Об этом сообщило издание Кольта.Ру.