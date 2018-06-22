Американские сенаторы планируют поездку в Россию

Американская делегация высокопоставленных деятелей Республиканской партии в скором времени посетит Москву и Санкт-Петербург, подтвердили двое из участников поездки.

Сенаторы Джон Кеннеди от штата Луизиана и Ричард Шелби от Алабамы рассказали телеканалу CNN 22 июня, что направятся в Москву в рамках поездки, организованной послом США в России Джоном Хантсманом. В делегацию также войдут сенаторы Стив Дэйнс от штата Монтана и Джон Ховен от Северной Дакоты.

Шелби рассказал CNN, что запланированы встречи "на высоком уровне", однако не стал вдаваться в детали. По словам Кеннеди, американская сторона надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка американской делегации в Россию, как ожидается, состоится в конце июня – начале июля.