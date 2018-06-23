Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Молдавии

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои войска с территории Молдавии - из самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики.

За проект резолюции, которая рассматривалась по просьбе Молдавии, а также Канады и ряда стран Центральной и Восточной Европы, голосовали 64 государства, против были 15 - в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Северная Корея и Сирия. 83 страны при голосовании воздержалось.

Российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что принятие резолюции противоречит усилиям, которые предпринимает ОБСЕ для урегулирования конфликта в Приднестровье. С критикой выступил также президент Молдавии Игорь Додон, который занимает пророссийские позиции.

Росссийские войска размещены на территории Приднестровья не только в рамках соглашения о перемирии, подписанного в 1992 году, но и для охраны военных складов с оружием советских времен. Молдавия неоднократно требовала их вывода.

Резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, носят рекомендательный характер.