США возложили на Россию ответственность за наступление Асада

Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за нарушение войсками сирийского президента Башара Асада перемирия на юго-западе Сирии.

Представитель США в ООН прикки Хейли в пятницу призвала Россию оказать влияние на Дамаск и заставить его прекратить начатое несколько дней назад наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа.

"Россия, в конечном итоге, будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию в Сирии" - сказала она.

Россия и США осенью прошлого года договорились о создании четырех так называемых "зон деэскалации" в Сирии. Территория на юго-западе страны - одна из них. Войска Асада начали наступление, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о том, что они могут принять ответные меры.

Утверждается, что сирийские правительственные войска бомбят позиции повстанцев, в том числе с использованием кассетных бомб. Тысячи людей за последние дни покинули свои дома. Российская авиация, по имеющимся сообщениям, в налетах пока не участвует.

Ранее в этом году сирийские войска выбили повстанцев с ряда территорий, в том числе взяли под контроль две так называемые "зоны деэскалации" в Восточной Гуте и провинции Хомс.