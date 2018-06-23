Власти Москвы предупредили об опасности фан-зоны

Власти Москвы заявляют об "опасности" посещения фан-зоны для просмотра матчей чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в дни матчей, вызывающих повышенное внимание зрителей. По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, фан-зона рассчитана на 25 тысяч человек, а в случае ее переполненности могут возникнуть опасные ситуации, - сообщает "Интерфакс".

Фан-зону, в частности, на какое-то время закрывали на вход во время матчей сборной России. Ближаший матч российской команды - в понедельник со сборной Уругвая. Власти Москвы просят болельщиков выбрать "альтернативное место" для просмотра игры, например бары или рестораны, и не ездить на Воробьевы горы.

Против размещения фан-зоны на Воробьевых горах протестовала инициативная группа студентов и преподавателей МГУ. Власти Москвы, однако, решили открыть фан-зону там, а не на более вместительной Красной площади. В центре Москвы, однако, по вечерам в дни матчей все равно собираются тысячи болельщиков. Согласно российскому закону, это является несогласованным массовым мероприятием, однако полиция болельщиков не разгоняет.