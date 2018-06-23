"Яблоко" может остаться без кандидата на выборах мэра Москвы

Руководство партии "Яблоко" 25 июня примет решение о том, поддержать ли кандидатуру Сергея Митрохина на должность мэра Москвы.

Митрохина накануне выдвинула конференция московского регионального отделения партии - вопреки мнению федерального бюро "Яблока", которое согласовало только кандидатуру Елены Русаковой.

Оппоненты Митрохина обвиняют его в манипуляциях, в частности в том, что до голосования не была допущена группа его оппонентов. Сам Митрохин считает, что руководство партии предвзято по отношению к нему.

Если бюро партии не согласует кандидатуру Митрохина, "Яблоко" скорее всего останется без кандидата на выборах в мэры.

Оппозиции ранее не удалось договориться о едином кандидате на выборах 9 сентября. В качестве кандидатов выдвинулись, в частности, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин.