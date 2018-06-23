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Социологи фиксируют резкое снижение рейтинга Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина за последние недели резко снизился. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину за неделю с 10 по 17 июня снизился с 77 до 72-х процентов.

По данным Фонда «Общественное мнение», за одну неделю число готовых проголосовать за Путина на выборах снизилось с 62 до 54 процентов, а количество безусловно доверяющих ему – с 38 до 30 процентов. Социологи отмечают, что эти показатели подобны тем, которые были в 2013 году, до аннексии Крыма, и связывают падение рейтинга Путина с планами правительства повысить пенсионный возраст, о которых было объявлено 14 июня.

Также снизились и рейтинги главы правительства Дмитрия Медведева и партии "Единая Россия". Они существенно ниже, чем рейтинг Путина. Число не доверяющих Медведеву, по опросам, превысило число доверяющих.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.

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