В Казахстане задержаны участники акций оппозиции

В ряде городов Казахстана в субботу были задержаны десятки людей - участников массовых акций, с призывом к которым выступил живущий во Франции оппозиционер Мухтар Аблязов.
Больше всего задержанных - в центре Алма-Аты. При этом, как сообщает Радио Азаттык, собравшиеся там люди не скандировали никаких лозунгов.
Сообщается также о задержаниях в столице страны Астане.
В Уральске на несколько часов был задержан журналист Радио Азаттык Санат Урналиев.
Запрещенная в стране партия Аблязова "Демократический выбор Казахстана" призывала граждан выйти на акции протеста через социальные сети. За несколько дней до намеченной даты десятки гражданских активистов в разных городах Казахстана были вызваны в полицию, где с ними провели предупредительные беседы.
Франция ранее отказалась выдать Аблязова в Казахстан, где его обвиняли в экономических преступлениях.
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