СБУ заявляет о предотвращении теракта в Харькове

Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила теракт в Харькове, который готовили российские спецслужбы.

Как говорится в сообщении СБУ, задержана женщина - как утверждается, участница группы "Харьковское движение сопротивления", которая готовила подрыв памятника воинам УПА в Харькове.

В сообщении СБУ говорится, что эта группа в 2014 году устраивала взрывы в городе, а в апреле нынешнего года российские спецслужбы возобновили ее финансирование. Ее участница задержана, как утверждается, в момент закладки взрывчатки.

СБУ ранее утверждала, что российские спецслужбы намерены организовать теракты в разных регионах Украины. В результате спецоперации с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко СБУ удалось получить, как она заявляет, список 47 известных общественных деятелей, которых предполагалось убить. Россия отрицает какую-либо причастность к подготовке убийств и терактов.