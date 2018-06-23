В Вене производители нефти обсуждают квоты на добычу

Государства – члены ОПЕК с одной стороны и государства, не входящие в эту организацию, с другой пришли к соглашению об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Об этом официально объявлено в Вене. Соглашение будет действовать до 100-процентного выполнения нефтедобывающими странами ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Как отмечает агентство Reuters, участники сделки договорились придерживаться 100-процентного выполнения квот, но с пониманием, что некоторые страны пока не смогут восстановить уровень добычи нефти. Таким образом, нефтедобывающие страны пытаются компенсировать сокращение добычи нефти Венесуэлой, сообщает агентство.

В пятницу, 22 июня, в прессе появилась информация, что встреча в Вене продлится дольше обычного, поскольку несколько членов ОПЕК – Иран, Ирак и Венесуэла – отказались поддержать консенсус относительно корректировки добычи.

Ожидается, что в субботу союзники ОПЕК официально подтвердят свое согласие с увеличением квот на добычу.

По данным агентства Bloomberg, в субботу может быть создана постоянно действующая структура из 24 стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи. Ее лидерами станут Россия и Саудовская Аравия, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, принцип управления новой организации может отличаться от правил ОПЕК: голоса более крупных производителей нефти получат больший вес при принятии решений, касающихся других стран. Сейчас в ОПЕК решения организации принимаются на основе консенсуса.