Трамп предупредил о возможном обострении торговой войны с ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил обострить торговую войну с Европейским Союзом, подняв до 20% таможенную ставку на все европейские автомобили, поставляемые в США. Трамп сообщил об этом в Твиттере, после того, как вступили в силу контрсанкции ЕС, введенные в ответ на новые американские тарифы на европейские сталь и алюминий.

"Если все эти тарифы и барьеры не будут в скором времени уничтожены и удалены, мы установим 20% тариф на всех их автомобили, ввозимые в США. Делайте их здесь!" – написал Трамп.

Ныне таможенная ставка США на легковые автомобили, ввозимые из ЕС, составляет 2,5%, пикапы облагаются ставкой 25%. В свою очередь, ЕС взимает 10-процентную пошлину на все автомобили, произведенные в США. Работающие в США заводы германских производителей Volkswagen, Daimler и BMW, производят больше автомобилей, чем завозят из Европы, информирует "Голос Америки".