"Гражданская инициатива" стала "Партией перемен", а ее лидером Гудков

Съезд партии "Гражданская инициатива" принял решение о ее переименовании в "Партию перемен". Как передает "Интерфакс", решение о переименовании вызвало споры среди участников съезда, большинство делегатов проголосовало "за" только после обращения Дмитрия Гудкова, избранного ранее на съезде председателем партии.

В политический совет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, телеведущая Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.