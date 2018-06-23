"Гражданская инициатива" стала "Партией перемен", а ее лидером Гудков

Съезд партии "Гражданская инициатива" принял решение о ее переименовании в "Партию перемен". Как передает "Интерфакс", решение о переименовании вызвало споры среди участников съезда, большинство делегатов проголосовало "за" только после обращения Дмитрия Гудкова, избранного ранее на съезде председателем партии.
В политический совет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, телеведущая Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.
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