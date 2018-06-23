Макрон предложил создать в ЕС центры для приёма мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в субботу, 23 июня, с предложением создать на территории Европы сеть «закрытых» центров для приема мигрантов. Французский президент сделал это заявление на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Елисейском дворце.

В конце позапрошлой недели итальянские и мальтийские власти закрыли свои порты для корабля, на борту которого находились более 600 мигрантов из Судана, Нигерии и Эритреи, в том числе 140 несовершеннолетних детей и шесть беременных женщин. Судно у своих берегов приняла Испания.

Вместе с испанским премьер-министром Эммануэль Макрон предложил создать в странах, куда причаливают судна с беженцами, сеть организаций по обработке личных дел мигрантов и их распределению между европейскими странами. Сейчас подобных организаций практически нет. Исключение составляют несколько центров приема Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Греции и Италии.

Макрон поддержал предложение о введение финансовых санкций в отношении государств-членов ЕС, которые откажутся принимать беженцев. «Не может быть стран, которые бы пользовались поддержкой ЕС и отстаивали бы при этом свой национальный эгоизм, когда речь заходит о миграционной политике», — цитирует Макрона AFP.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о проведении 24 июня встречи лидеров ЕС вопросам миграционной политики.