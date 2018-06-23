В Ватикане священник осуждён за хранение детской порнографии

Итальянский священник и бывший дипломат Карло Альберто Капелла осуждён на пять лет тюремного заключения за хранение детской порнографии. Капелла, признавший свою вину, рассказал суду в Ватикане, что у него в жизни случился личный кризис, когда он работал на посольство Ватикана в Вашингтоне.

В августе 2017 года Госдепартамент США уведомил Ватикан, что один из членов дипломатической миссии может хранить детскую порнографию. Через несколько недель американские власти попросили снять с Капеллы дипломатическую неприкосновенность. Этого делать не стал, но отозвал подозреваемого в Рим.

Свидетель обвинения сообщил, что во время проверки электронных устройств Капеллы было обнаружено более 40 запрещенных фотографий, а также видео сексуального плана с участием ребенка.

Свое наказание священник будет отбывать в небольшой тюрьме в полицейском управлении Ватикана, сообщает Би-би-си.