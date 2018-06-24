В Турции проходят досрочные выборы президента и парламента

В Турции проходят досрочные парламентские и президентские выборы. Это первое голосование после принятия на референдуме поправок к конституции, которые усилили власть президента. По всей стране открыты 180 тысяч избирательных участков.

Фаворитом выборов, по опросам, остается действующий президент Реджеп Эрдоган, однако его главный оппонент, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, сохраняет шансы на выход во второй тур.

Накануне сторонники Индже провели массовый митинг в Стамбуле. По словам кандидата, на него собрались около пяти миллионов человек. Ранее массовые митинги с участием сотен тысяч людей прошли в Анкаре и Измире.

Индже пообещал своим сторонникам, что в случае победы отменит режим чрезвычайного положения, который введен в Турции после подавления попытки переворота, а также прекратится политика дискриминации граждан страны. За последние годы тысячи людей подверглись преследованиям по политическим мотивам.

Эрдоган находится на вершине государственной власти уже более 15 лет – сначала на посту премьера, а с 2014 года на посту президента.

Всего на пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе находящийся в заключении лидер прокурдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

На парламентских выборах, которые проходят одновременно с президентскими, по опросам, лидируют сторонники Эрдогана. Однако они могут лишиться большинства в парламенте, поскольку четыре ведущие оппозиционные партии создали предвыборный альянс.