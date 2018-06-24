В США более 500 детей мигрантов вернули родителям

Власти США вернули более 500 детей их родителям-мигрантам, с которыми они были разделены из-за политики так называемой "нулевой толерантности", которая предусматривала разделение семей прибывавших в Соединенные Штаты нелегально мигрантов. Как сообщило министерство национальной безопасности, родителям вернули 522-х детей, еще 16 должны вернуть в течение ближайших суток.
Всего, по данным министерства здравоохранения, во временных приютах после разделения семей содержалось более 2 тысяч детей мигрантов.
В соответствии с политикой "нулевой толерантности", которую администрация Дональда Трампа начала проводить в последнее время, взрослых мигрантов задерживали и, как правило, оставляли под стражей до суда, а детей забирали от родителей. Эта практика вызвала резкую критику правозащитников, прессы и оппонентов президента. 20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждена их родственная связь, или взрослые будут представлять угрозу их безопасности. Во всех других случаях семьи должны содержаться вместе.
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