Помпео: близится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным ”не в столь отдаленном будущем”. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в субботнем интервью телеканалу MSNBC.

По словам Помпео, помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит в ближайшее время Москву, чтобы прояснить перспективы встречи первых лиц. После чего, по всей видимости, она состоится ”не в столь отдаленном будущем”.

Как сказал госсекретарь, Болтон может отправиться в Россию уже в воскресенье 24 июня.

На вопрос о том, не посетит ли сам Трамп Москву этим летом, Помпео ответил, что точный график президента ему не известен. Ранее в качестве возможного места проведения саммита называлась Вена.

По словам Помпео, Соединенные Штаты пытаются изыскать ”точки соприкосновения” с Россией, но при этом будут отстаивать свои интересы там, где позиции сторон не совпадают.

Госсекретарь, по его словам, довел до сведения министра иностранных дел России Сергея Лаврова обеспокоенность администрации вмешательством России в американские выборы и ее политикой в Сирии и на Украине.Телефонный разговор между ними состоялся несколько дней назад.

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и, по меньшей мере, восемь раз беседовали по телефону. Отдельной встречи президентов России и США, однако, не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.

Большая часть интервью Помпео была посвящена иранской ядерной программе. Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон "не позволит" Тегерану стать обладателем ядерного оружия. В то же время он сказал, что Соединенные Штаты намерены добиться этой цели, не прибегая к военным методам.