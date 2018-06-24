ФИФА расследует "политические жесты" швейцарских футболистов

Дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении двух игроков сборной Швейцарии - из-за того, как они отмечали забитые в ворота сборной Сербии голы. Если в их жестикуляции усмотрят политическую символику, Гранита Джаку и Джердана Шакири могут дисквалифицировать на 2 матча.

Оба швейцарских футболиста - этнические албанцы, их родственники живут в Косово, независимость которого не признает Сербия. После голов в ворота сборной Сербии Джака и Шакири скрестили руки на груди, изобразив двуглавого орла - герб Албании. Это вызвало недовольство сербских болельщиков и прессы. Джака сказал, что не хотел оскорбить сербов, а адресовал свой жест родным в Косово. По словам Шакири, речь шла об эмоциях, а не о политическом высказывании.

В отношении тренера сербской сборной Младена Крстаича также начато расследование - в связи с его высказываниями. Предположительно, речь идет о его критике арбитра матча. Крстаич предложил "отправить его в Гаагу, чтобы его судили, как нас" - имея в виду процессы в Гаагском трибунале по бывшей Югославии, которые в Сербии многими воспринимаются как несправедливые.

Сборная Швейцарии в Калининграде 22 июня в матче чемпионата мира победила команду Сербии 2:1. Обе команды еще сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.