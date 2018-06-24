Пресс-секретаря Трампа попросили покинуть ресторан в Вирджинии

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс и члены ее семьи в пятницу вечером были вынуждены покинуть ресторан в штате Вирджиния после того, как с таким требованием к ней обратилась его хозяйка.

Таким образом Стефани Уилкинсон, владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон, выразила недовольство действиями администрации Трампа. По ее мнению, Сандерс работает "на бесчеловечную и неэтичную" команду, пишет Washington Post.

Стефани Уилкинсон сказала изданию, что решила потребовать от Сандерс покинуть ресторан, посоветовавшись с сотрудниками. Те поддержали ее решение. Сандерс в ресторане успели обслужить, денег за ужин с нее не взяли.

Сара Сандрес прокомментировала инцидент в твиттере, написав: "ее <Уилкинсон> действия больше говорят о ней, чем обо мне".

В последнее время правительство США подверглось резкой критике, в частности, из-за политики разделения детей-мигрантов с родителями на мексиканской границе. Ранее министр национальной безопасности Кирстен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан, поскольку другие посетители начали кричать ей "позор!"